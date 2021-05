El Gobierno apuesta por tejer puentes con Marruecos y no alimentar la tensión

Madrid, 19 may (EFE).- La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado este miércoles que España “no va a entrar en un ejercicio de alimentar la escalada” de tensión con Marruecos, sino de "tejer puentes", pero va a ser “firme en la defensa de su integridad territorial y de sus fronteras”.

En declaraciones a RNE, González Laya ha subrayado que si España acogió al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño fue por su tradición humanitaria y que con este gesto no pretendía “ninguna agresión a nadie”, pese a ser consciente de que el conflicto del Sahara Occidental es un tema “de enorme sensibilidad para Marruecos”.

Esta es una posición de España que se ha explicado “múltiples veces y por múltiples canales” a Marruecos; “España tiene una tradición humanitaria y tiene que poder ejercerla cuando lo crea necesario, siempre respetando a sus vecinos y no buscando una agresión a nadie”, ha subrayado.

“Ni hemos provocado esta escalada, ni la queremos alimentar, ni la vamos a alimentar, hay que reconducir esta situación”, ha asegurado González Laya antes de reiterar que “nunca le dimos carácter de agresión bilateral” a lo que era un simple “gesto humanitario hacia una persona gravemente enferma”.

“Por lo tanto, nunca vamos entrar en ejercicio de escalada, pero vamos seguir firmes en la defensa de la integridad territorial, de las fronteras de nuestro país y de la seguridad y el orden”, ha subrayado.

En opinión de la ministra, tras la llegada de hasta 8.000 inmigrantes a Ceuta y Melilla en dos jornadas, “son momentos para mantener la cabeza fría”.

Se trata, ha apuntado, de “gestionar una situación muy complicada con un vecino al que España quiere y con el que quiere mantener las mejores relaciones” y con el que España lleva mucho tiempo trabajando para que la UE mire al sur y se preocupe por su vecindad del sur.

Prueba de ello es que el Consejo de Ministros celebrado este martes concedió a Marruecos 30 millones de euros para reforzar el control de las fronteras que ya estaban presupuestados.

“La postura española no es la de debilitar ni romper la relación con Marruecos, sino la de tejer y fortalecer relaciones; nuestra respuesta no es cortar puentes, es construir juntos, no es el unilateralismo, es tejer puentes y eso es lo que intentamos hacer”, ha dicho.

Preguntada por su entrevista con la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, la ministra ha explicado que le transmitió e insistió en la necesidad de “mirar al futuro, que no ocurran hechos como los de estas horas, que las personas sean devueltas, pero también que retomemos el trabajo de tejer una relación más estrecha” entre ambos países.

Laya ha recordado que la cuestión migratoria es un tema de “enorme sensibilidad” para la UE y que cuando Marruecos responde permitiendo la entrada masiva de personas en España “no solo tiene a España del otro lado, tiene a la UE, que lleva ya muchos años con muchos problemas de inmigración y ayer dio una respuesta clara”.

En cuanto a las vías de comunicación con Marruecos, la ministra ha asegurado que hay “líneas abiertas por distintos canales” que el Gobierno va a mantener “lo más abiertas posible”.

No ha querido precisar si el Ejecutivo ha recurrido al rey Felipe para reforzar la comunicación con Marruecos en estos momentos, ya que “toda misión de acercamiento debe ser discreción sobre qué canales se están usando o se puedan utilizar”, ha dicho.

Finalmente, González Laya también restó importancia al hecho de que precisamente este martes el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llamara a las autoridades marroquíes supuestamente para hablar de Isarel y los enfrentamientos en Gaza.

“No voy a juzgar la postura de un aliado muy cercano de España como es EE.UU.”, ha asegurado la ministra, quien no obstante ha apuntado que Marruecos “tiene un papel” en el conflicto entre Israel y Palestina y “es normal que EEUU hable con sus socios y con todos los actores”.