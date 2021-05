María Pedraza estrena "Poliamor para principiantes": "Si voy, voy con todo"

Madrid, 19 may (EFE).- Recién cumplidos los 25, la bailarina clásica que es María Pedraza sigue subiendo peldaños como actriz de cine y televisión; en su última película, "Poliamor para principiantes", la madrileña ha descubierto que, en esto de las relaciones humanas, es una "persona súper libre".

"Soy bastante atrevida, no me da miedo el miedo, y cuando decido lanzarme, voy con todo. Mi lema es 'si vas, vas con todo, si no, para qué'. A lo mejor es que soy muy intensa", se ríe.

Y dice más: "Quizás por esta peli o por la situación personal que tengo, me siento muy muy libre". La actriz habla con Efe desde Málaga, donde rueda la nueva temporada de la serie "Toy Boy".

Pedraza (Madrid, 1996) empezó directamente con un papel protagonista en "Amar"(2017) y desde entonces su carrera lleva una línea ascendente que va tocando todos los palos: de las aclamadas series "Elite", "La casa de papel" o "Toy Boy", a cintas como "El verano que vivimos" o la inminente "Las niñas de cristal", que le ha seducido de manera especial:

"Es un antes y un después. Para mi ha cerrado una etapa muy importante de mi vida, que es la danza, y lo que significa la danza para mi. Y eso que aún no me ha dado tiempo a asimilar todo lo que he hecho para rodar esta película", dice sobre el largometraje de Jota Linares -con quien ya rodó "¿A quién te llevarías a una isla desierta?" (2019)-, aún sin fecha de estreno.

Pero este mismo viernes llega a las salas "Poliamor para principiantes", vigésimo quinto largometraje del veterano director Fernando Colomo, donde lidera un reparto coral.

En ella, Pedraza es Amanda, objeto del amor de varias personas al mismo tiempo y el eje que les mantiene unidos hasta que una situación inesperada sitúa a la joven en el disparadero de querer a otra persona más: a sí misma.

"Es que es lo difícil, querer a los demás es fácil, pero quererlos bien y querernos a nosotros mismos, ya no tanto, porque tenemos tanto miedo a querernos que, al final, nos queremos mal y los demás también nos quieren mal", declara la madrileña.

La base de todo, dice, "es quererse a uno mismo y luego ya poder dar amor a los demás y que te amen, yo estoy en ese punto de mi vida y no está siendo nada fácil".

Y para el que quiera leer entre líneas, agrega que "el momento de Amanda de volar, de cumplir un sueño, parece que estaba un poco prediciendo lo que me está pasando a mi".

En la cinta, Amanda enseñará a Satur (Karra Elejalde) y a su hijo Manu (Quim Ávila) qué es el poliamor que ella practica.

Además, co-cría a los hijos de una pareja con los que también mantiene relaciones, Marta (Cristina Gallego) y Esteban (Luis Bermejo), médicos bien acomodados, vive con Claudia (Lola Rodríguez), una chica trans, y es novia de Álex (Eduardo Rosa), coach y "cuerpazo" oficial del grupo.

Mientras todos ellos conectan y se conocen, Satur está empeñado en que Manu, que es youtuber, se haga rico y famoso con sus vídeos, sobre todo, para ver si así se va de casa y le deja disfrutar de su mujer, Tina (Toni Acosta), una ejecutiva que cada vez siente menos deseo sexual por él.

Pedraza dice de Colomo que, aunque "tiene la edad que tiene", es un espíritu joven "que no para de aprender y de adaptarse".

Para rodar "Poliamor...", María confiesa que tuvo que meterse en internet a buscar el significado de muchos de los términos que usan sus protagonistas. "Madre mía -se asombra-, pero ¡cuántas cosas! me he hecho un máster sobre poliamor".

"Yo soy súper libre. Al final -aclara- somos personas, y nos encerramos en una idea y nos perdemos otras cuantas; experiencias que ni sabíamos que nos podían pasar y luego son inolvidables".

Destaca, en ese sentido, cómo el público de la película "puede conectar con distintas edades, porque no hay edad para liberarnos de los pequeños prejuicios que tenemos con nosotros mismos".

Producida por Álvaro Longoria, Morena Films, Acuerdo de Fluidos AIE y Ran Entertainment, "Poliamor para principiantes" llega este viernes 21 de mayo a las salas españolas y, después, se estrenará en Prime Video.

Alicia G.Arribas.