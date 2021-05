El público vuelve a la ACB entre mascarillas, distancias y aforo restringido

Santiago de Compostela, 19 may (EFE).- Catorce meses después, el público regresó este miércoles a un partido de la ACB con la asistencia de unos 1.200 aficionados en el Mutiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela, al que los socios elegidos han acudido con ilusión y provistos de mascarillas para animar in situ, por primera vez en la temporada, al Monbus Obradoiro en su partido frente al UCAM Murcia.