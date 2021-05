Médicos bolivianos no han amenazado con destruir vacunas contra la covid-19

La Paz, 19 may (EFE).- No es cierto que el Colegio Médico de Bolivia haya amenazado con destruir vacunas contra la covid-19 al informar el lunes que ese sector irá a paro si el Ministerio de Salud no atiende una solicitud de reunión con sus representantes.