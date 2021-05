Los propietarios deberán comunicar con 4 meses que no renuevan el alquiler

Madrid, 20 may (EFEM).- Los propietarios de una vivienda en alquiler deberán comunicar al inquilino con cuatro meses de antelación, y no con 30 días como estaban acostumbrados, la no renovación del contrato a su finalización tras 5 o 7 años de alquiler.