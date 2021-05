El festival Mad Cool aplaza a 2022 su quinta edición por la pandemia

Madrid, 20 may (EFE).- El festival madrileño Mad Cool, uno de los más multitudinarios de cuantos se celebran en la temporada estival en España, ha anunciado este jueves que "por causas de fuerza mayor" asociadas a la pandemia aplaza su quinta edición a los días 6, 7, 8 y 9 de julio de 2022.

"Es una decisión muy meditada y dolorosa, porque nuestra ilusión y la de todos era volver a encontrarnos de nuevo en Mad Cool, pero también queremos transmitiros que es una decisión que creemos coherente, acertada y correcta. La salud está por encima de todo", señala el comunicado remitido a los medios.

Con este aplazamiento, el segundo de su quinta edición a causa de las restricciones sanitarias por la covid-19, Mad Cool sigue los pasos de otros festivales nacionales que en las últimas semanas han tomado la misma decisión, como Primavera Sound de Barcelona, el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) o Bilbao BBK Live.

La organización ha informado que las entradas adquiridas hasta la fecha serán válidas para 2022, "manteniendo los máximos artistas de este año y sumando novedades para hacer el mejor cartel de todas las ediciones".

Será el 7 de julio cuando se anuncie el nuevo cartel y a partir de ese día y hasta el 21 de julio incluido, las personas que lo deseen podrán solicitar la devolución o cambio de sus entradas. El proceso para ello, puntualizan, será explicado "más adelante" de manera detallada.

Red Hot Chili Peppers, Cardi B, Twenty One Pilots, Placebo, The Killers, Deftones, Mumford And Sons, Faith No More, Kings of Leon, HAIM y The War On Drugs eran algunos de los artistas que estaban anunciados para esta quinta edición que debiera haberse celebrado del 7 al 10 de julio.

Esta debía haber sido además la primera edición de Mad Cool en otro recinto, el tercero de su aún corta historia, ante las obras de ampliación de IFEMA, donde reunió a 186.000 personas en 2019 y 240.000 en 2019.