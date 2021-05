El Gobierno asegura que no va aceptar ningún chantaje de Marruecos

Madrid, 20 may (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dijo este jueves que Marruecos tiene que tener "muy claro" que España "no va aceptar chantajes", que la integridad territorial "no es negociable, ni está en juego", y que van a poner todos los medios para vigilar las fronteras y velar por el cumplimiento del derecho internacional.