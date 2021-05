Más de 500 millones de nuevos videojugadores por el móvil y la interacción

Madrid, 20 may (EFE).- La industria del videojuego no solo ha sumado 500 millones de jugadores nuevos en los últimos tres años -impulsados por las versiones para móviles y la interacción social- sino que ha estimado su valor en más de 245.000 millones de euros, superando así a las industrias de cine y música, según el último informe "Gaming: the next superplatform".