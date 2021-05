"No siento nada", una radiografía del amor en tiempos de "mucho narcisismo"

Madrid, 20 may (EFE).- El actor Leonardo Di Caprio y sus continuos cambios de pareja ha sido utilizado por la autora sueca Liv Strömquist como un "ejemplo de la humanidad" para hacer una radiografía del amor actual en "No siento nada", un cómic reflexivo y humorístico necesario en estos tiempos de "narcisismo extremo".

La razón por la que Strömquist ha escrito esta obra, ha contado hoy en una rueda de prensa virtual, es porque el amor en la actualidad "toma más espacio en nuestras vidas", pero lo hace de una manera muy diferente a cómo se vivía en generaciones anteriores, donde "uno se casaba y estaba casado toda la vida".

"Ahora -afirma- es distinto porque económicamente no necesitamos estar casados para sobrevivir. Ahora es más importante pensar en cómo me siento, si me tratan como quiero, o si alguien me podría tratar mejor".

Así que en "No siento nada" lo que la autora refleja es cómo los cambios culturales "dificultan poder tener un sentimiento intenso de amor como el de antes" y cómo también provocan que ahora estemos en "una época de mucho narcisismo". "Quizá lo que tenemos que hacer es renunciar un poco a nosotros y tener una actitud mas de entrega", pide.

Algo que no tiene el actor estadounidense Leonardo Di Caprio, quien continuamente cambia de pareja y a quien la autora sueca (Lund, 1978) ha tomado de referente para hilvanar esta reflexión por la que se pasean también desde Beyoncé, la socióloga Eva Illouz, los filósofos Kierkegaard y Platón, Hilda Doolitlle o los mismísimos Pitufos o el minotauro.

Personajes que le ayudan a responder algunas preguntas sobre el amor y su final en unos tiempos dominados por Tinder.

"Realmente utilizo a Leonardo como personaje de mi libro, pero no pretendo decirle nada respecto a su vida. Me parecía divertido hacer el libro con él y lo uso también porque tiene cierta comicidad, y porque tengo la sensación de que nos estamos convirtiendo en un poco Leonardo. Lo utilizo como un ejemplo de toda la humanidad", explica la autora también de "El fruto prohibido" (2018).

Pero a Strömquist lo que le interesa de "verdad" dejar de manifiesto en este libro es su "preocupación" por el futuro del "amor romántico", y si en estos tiempos de "libertad individual" hay "alguna pérdida".

"En estos tiempos de posmodernidad lo que caracteriza al ser humano es el deseo de controlar su entorno y todo lo que le ocurre, y cuando uno se enamora es imposible controlarlo. Son cosas que ocurren fuera de nuestro control. Esto nos cuesta aceptarlo, porque ocurre de manera inesperada. Y este tipo de situaciones va en contra de nuestra forma de ser racional y controladora. Ocurre también con otras cosas como la muerte, esto produce un choque", apunta.

Según matiza, "cada vez es más difícil la situación con el amor por la mentalidad que tenemos", ésa también que ha hecho, como expone en su libro, que el ser humano sea un "objeto".

Algo que ha generado, según ella, la tecnología: "conocí a una mujer mayor y hablamos sobre el mercado del amor tecnológico, que es como un economato donde es todo tan barato, y tiene tan poco valor, que te dan ganas de salir de la tienda. Hay un exceso de oferta y eso ha podido hacer que la gente vea que tiene menos valor como persona, es uno de los efectos a los que nos ha llegado la tecnología".

Asimismo, "No siento nada" también llega como un libro donde se las ideas y reflexiones de grandes pensadores se llevan a la viñeta para que todo el mundo lo entienda.

"Algunas personas que nunca hayan leído nada científico, filosófico o sociológico pueden entrar leyendo este cómic. Y me gusta esa idea de democratizar cosas, y me gusta la idea de que estas ideas, que no son tan difíciles, se puedan popularizar a través de un cómic", afirma acerca de las inclusiones de reflexiones de Illouz, una de sus autoras favoritas.