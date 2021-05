Presidente canario: Preocupa el viento, pero no hay núcleos habitados

Arico (Tenerife), 21 may (EFE).- El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha informado de que el incendio forestal en el municipio tinerfeño de Arico afecta ya a 1.100 hectáreas y preocupa la fuerza del viento, pero ha señalado que no hay núcleos poblacionales cerca y por tanto no han sido necesarias evacuaciones.