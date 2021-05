Montero dice que estará garantizada la atención de menores llegados a Ceuta

Jaén, 21 may (EFE).- La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que "estará garantizada" la seguridad, protección y atención de los menores llegados a Ceuta desde Marruecos "el tiempo que estén en nuestros territorios y también si se quedan definitivamente su posterior inserción en la sociedad".

Para María Jesús Montero, lo que más preocupa al Gobierno son los menores, y así lo ha asegurado a preguntas de los periodistas en Jaén, donde ha explicado que algunos de los niños marroquíes "declararon que no querían venir a nuestro país" y ahora "habrá que ver, en el contacto con sus familias, cómo y de qué manera se produce el abordaje de los menores que han llegado a nuestras costas siempre presidido por el interés superior del menor".

Ha señalado que "se están produciendo conversaciones con el país vecino, que están permitiendo que de forma ordenada las personas vayan volviendo al país de origen".

En referencia a las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asegurando que no se trata de una crisis migratoria, Montero ha destacado que comparte con él en que "hablar de crisis migratoria" parecería que "dura más de un día y no es un momento puntual", mientras que ya "ha bajado la tensión de una forma suficientemente intensa", y lo ocurrido no es una situación "continuada en el tiempo" sino puntual.

Asimismo, Montero ha manifestado el agradecimiento del Gobierno a todos los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y a las ONG por su trabajo "desinteresado y gratuito".

Montero ha señalado que hay que continuar estando vigilantes, y ha destacado "las gestiones que se están haciendo a nivel diplomático" y "la disminución de la tensión de estos últimos días".