2-0. El Elche gana y logra la permanencia gracias al Valencia

Elche (Alicante), 22 may (EFE).- El Elche logró la permanencia en Primera tras vencer al Athletic Club (2-0) y no lograr la victoria el Huesca ante el Valencia, en un choque en el que el equipo ilicitano no dependía de sí mismo, aunque hizo su trabajo y derrotó con solvencia al conjunto vasco, que fue de más a menos.