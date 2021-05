0-0. Mazazo para un Huesca que no fue capaz de ganar y desciende

Huesca, 22 may (EFE).- El Huesca no fue capaz de ganar al Valencia en el último partido de Liga, resultado que le aseguraba la permanencia en Primera y, tras no pasar del empate descendió después de la victoria del Elche que fue finalmente quien seguirá en la máxima categoría.