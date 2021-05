Carmen Climent: El esfuerzo que dio sus frutos en "Cuéntame"

Madrid, 23 may (EFE).- Esfuerzo duro y mucha formación. Esas fueron las llaves que a la actriz Carmen Climent le permitieron entrar hace dos años en la familia más icónica de la televisión española, los Alcántara, un papel (el de María, hija pequeña de Merche y Antonio) que ha supuesto el despegue de "una carrera de fondo".

Así se lo recuerdan frecuentemente veteranos compañeros como Imanol Arias o Ana Duato, cuenta a Efe en una entrevista. "Me han dicho muchas veces que sin prisa, que esto es una carrera de fondo, que esto es no parar en toda la vida, que hay picos hacia arriba, que habrá momentos buenos y malos y que lo que hay que hacer es aguantar".

En estos tiempos de papeles otorgados por el número de seguidores en redes sociales y fama efímera, Climent (Bilbao, 1996) confía en poder seguir sus consejos. "Los jóvenes a veces no lo vemos pero cuando hablas con alguien que lleva tanto tiempo te das cuenta de que a veces las prisas tampoco son buenas, que es algo para toda la vida", apunta.

La hija pequeña de los Alcántara, la única nacida en plena serie, ha sido interpretada por cinco actrices diferentes y vive ahora con Climent su época universitaria con cada vez más protagonismo en las tramas.

En esta temporada 21, que está a punto de acabar (la serie cumplirá dos décadas el próximo mes de septiembre), deja huella su pasión por la medicina, sus amores frustrados y sus pequeñas tragedias, como cuando el ya mítico barrio de San Genaro amaneció lleno de fotografías suyas desnuda, que le había tomado un antiguo novio.

"María me ha dado muchísimo, que me vea mucha más gente y a partir de ahí me han surgido otros proyectos (…) pero sobre todo para mí lo más importante es el aprendizaje, que estoy con actores que llevan ahí toda la vida, de muchísima calidad, y al poder estar a su lado yo he notado una diferencia enorme en mí misma", cuenta a Efe la joven, que llegó a la serie tras un "casting" como tantos otros que ha hecho en su carrera.

Nacida en Bilbao, de familia de origen valenciano, Climent lleva toda la vida formándose en distintas artes. Comenzó por la danza clásica y llegó incluso a estudiar el bachillerato a distancia para poder dedicar más tiempo a ensayar, hasta que se dio cuenta de que no era lo que quería hacer.

"Dije que lo dejaba y que iba a estudiar una carrera, pero mi padre (que es músico de profesión), al contrario que todos los padres, me dijo: "Si el clásico no te gusta, no quiere decir que no haya otras cosas, fórmate en lo que realmente te guste. Y mientras hacía bachiller me formé en interpretación y en canto musical y lírico", explica.

Ahí, a la formación, es donde Climent lo ha apostado todo. "Es verdad que yo no he tenido una adolescencia normal de salir con mis amigos porque estaba muy centrada en estudiar. He tenido una vida de agarrarme mucho al formarme y no salía los fines de semana porque quería quedarme estirando más o mirando más cine, o estudiando mejor un casting", cuenta.

Años de "esfuerzo y trabajo", sobre todo en el mundo del teatro. En Madrid se sumó a una compañía de teatro musical y estuvo haciendo "gira por toda España un año y medio". "Estuvimos actuando tanto en teatros pequeños como en teatros grandes y fue un aprendizaje enorme", explica la actriz.

Al mismo tiempo hacía muchos "castings", hasta el sí de "Cuéntame como pasó", su primer papel en el mundo audiovisual. Ser parte de una de las series más icónicas de la televisión española es "un honor" y es algo que le ha marcado ya "para siempre", cuenta la actriz.

De la mano de "Cuéntame..." han llegado otros papeles como el de Clara en la web serie "Terror.app" de Boomerang tv para Atresmedia, el de Carmen en el corto "Regina" o el de Jone en la serie "Alardea", dirigida por David Pérez Sañudo y producida por K2000 para ETB.

?Y es que pese a lo icónico de la serie que le abrió las puertas de la televisión, Climent no quiere ni piensa que solo la reconozcan por eso. "Es un personaje muy marcado, pero es verdad que he tenido la suerte de poder hacer otras cosas y sigo en ello, se me está viendo en otros planos", concluye la actriz.

Paula Escalada Medrano

(