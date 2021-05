La oposición siria en el exilio y la ONU rechazan las elecciones de Al Asad

Beirut, 23 may (EFE).- Las elecciones que se celebrarán el 26 de mayo en Siria han desatado una oleada de rechazo, desde la desvinculación de la ONU por considerar que no forman parte del plan de paz que auspicia desde 2015 y el anuncio de varios países que no reconocerán sus resultados, hasta los llamamientos de la oposición en el exilio a no validar la "farsa".