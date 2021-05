Carlos Álvarez regresa al Real travestido, con la hilarante "Viva la Mamma"

Madrid, 24 may (EFE).- El barítono malagueño Carlos Álvarez vuelve a protagonizar una ópera en el Teatro Real, después de 16 años de ausencia, "Viva la Mamma" de Gaetano Donizetti, una comedia que vamos a "disfrutar", con la que le ha encantado "investigar" su lado femenino y con la que espera "hacer reír a la gente".

"Viva la Mamma", es el nombre acuñado por el director de cine Helmut Käutner para el drama jocoso de Gaetano Donizetti "Le convenienze ed inconvenienze teatrali" ("Las conveniencias y las inconveniencias teatrales"), una producción del Teatro Real en coproducción con las Óperas de Lyon y de Ginebra, de la que se ofrecerán once funciones del 2 al 13 de junio.

De la puesta en escena y del diseño de vestuario se encarga Laurent Pelly que ha querido mostrar su admiración por los actores que deben realizar los ensayos con la mascarilla puesta "y no es fácil".

LUCHA DE EGOS.

Pelly ha señalado este lunes en rueda de prensa que, bajo la pátina de la comedia, aparece el drama de unos personajes que luchan y sueñan con ser los mejores, a pesar de ser mediocres, con egos desmesurados y capaces de cualquier cosa por conseguir un papel.

El texto es una divertida parodia del mundo de la ópera, en el que Donizetti se burla de su cánones, tanto de la seria como de la bufa, que entrelaza para caricaturizar musicalmente a personajes y situaciones.

Pelly enmarca esta ópera dentro del comedia del arte y define a Mamma Ágata, un personaje que comparten Carlos Álvarez y Luis Cansino, como "una terrorista del arte, que me despierta ternura por su amor al teatro".

Un personaje histriónico que hace todo lo posible, con las peores artes, para que su hija, Daria, consiga el protagonismo de una prima donna en la ópera, al mismo tiempo que ella misma aspira a tener un personaje a su medida para lucirse.

Una lucha de egos que a Sabina Puértolas, le resulta "muy familiar. Hay envidias y habladurías, pero aquí (en la ópera) y en todos los trabajos", la familia -dice- es el anclaje a la tierra.

Álvarez señala que antes era más fácil encontrar esos "estereotipos. Hay cantantes que no están a la altura, pero los egos han ido cediendo y dejando paso a un trabajo más cooperativo" a todos los niveles, con los compañeros, con la dirección del teatro y incluso con quien se encarga de la limpieza, asegura.

"Son pocos los que con su capricho pueden obtener una regalía", apunta.

Cansino señala que le educaron para se "humilde y agradecido" y considera que esos egos desmedidos "no tienen recorrido. En esta vida no hay como ser buen compañero" y advierte que solo la unión de los artistas puede hacerles fuertes.

ÓPERA CÓMICA

"Que sea una ópera cómica no permite que se pueda hacer cualquier cosa", ha puntualizado Álvarez, que ha señalado que Donizetti transmitió en este personaje la imagen de una "mamma napolitana", vinculada al poder, al orden y a la fortaleza, con la que él mismo ha querido "investigar su lado femenino", incluso intentando dejarse crecer las uñas "pero no he sido capaz", ha comentado divertido.

Uno de los mejores objetivos como intérpretes es, con la "situación que estamos viviendo, hacer reír a la gente. De todos nosotros depende que lo podamos seguir haciendo".

Luis Cansino se hará cargo del mismo personaje en días alternos y ha querido agradecer al Teatro Real que diera los pasos para abrir y continuar "ofreciendo cultura"; ha recordado que los cantantes son "atletas, que trabajan con un músculo, la voz", que si no se ejercita se pierde.

Respecto a "Mamma Ágata" ha señalado que ha sido un "auténtico regalo" y un "honor" intercalar su interpretación con la de Carlos Álvarez, además de reseñar que con este personaje ha querido realizar un homenaje a las mujeres y en especial a su madre, de la que ha tomado "hasta sus gestos".

Las sopranos Nino Machaidze y Sabina Puértolas asumen el personaje de prima donna y coinciden en que no se trata de una partitura fácil, aunque es el "sueño de toda soprano", señala Machaidze que confía también en poder divertir a la gente.

Puértolas reconoce que el primer día de ensayo entró con un nudo en la garganta temiendo que, como el sucedió en marzo de 2020, poco antes de estrenar el teatro tuviera que cerrar sus puertas. Sobre su personaje asegura que le ha hecho conocer sus límites, teniendo en cuenta la exigencia que conlleva no solo cantar, sino además interpretar.

SÁTIRA HACIA LA CULTURA.

El italiano Evelino Pidò, al frente de la dirección musical, está de acuerdo con ella porque se trata de una ópera que requiere que los cantantes sean "excelentes" actores.

La trama se desarrolla en un parking construido en el lugar que antes había ocupado un teatro de provincias, demolido sin contemplaciones, una "sátira hacia el mundo de la cultura, una solución poética sobre su evolución", apunta Laurent Pelly, quien señala que le interesa la comedia en la medida que expresa elementos trágicos.

El director artístico del Teatro Real Joan Matabosch, asevera que ubicar en un aparcamiento la acción traslada "un mensaje contemporáneo, una advertencia sobre la destrucción de la cultura", un mensaje "muy serio", aunque sea en tono de comedia.

Xabier Anduaga y Alejandro del Cerro, Borja Quiza y Gabriel Bermúdez, Sylvia Schwartz y Francesca Sassu, secundados por Pietro di Bianco, Enric Martínez-Castignani, Piotr Micinski y Luis López Navarro forman también parte del elenco.

Según ha explicado Ignacio García Belenguer, director general del Teatro Real las funciones comenzarán a las 19.30 horas (los domingos, a las 18.00 horas), un horario que se consolida para la próxima temporada.

El teatro mantendrá un aforo máximo del 66 por ciento a pesar de que la Comunidad de Madrid ha autorizado el 75 por ciento.