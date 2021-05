El petróleo de Texas cierra con un avance del 3,89 %, hasta 66,05 dólares

Nueva York, 24 may (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con un sólido avance del 3,89 %, hasta 66,05 dólares, tras los escollos de las negociaciones del pacto nuclear con Irán, lo que plantea la posibilidad de que no se levanten las sanciones de crudo impuestas y por lo tanto no se produzca un aumento de oferta del producto.