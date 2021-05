El Canal de Suez señala "buena fe" en el caso Ever Given y rebaja la compensación

El Cairo, 25 may (EFE).- La Autoridad del Canal de Suez destacó este martes la "buena fe" con la que ha actuado en el caso del portacontenedores Ever Given, que bloqueó el paso marítimo durante seis días el pasado marzo, y ha rebajado la cifra que pide a la empresa propietaria de 900 a 550 millones de dólares.