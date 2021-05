Sánchez valorará los indultos del procés pensando en la concordia, no la venganza

Bruselas, 25 may (EFE).- El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que para decidir si el Ejecutivo indultará o no a los dirigentes del procés catalán tendrá en cuenta valores constitucionales como los de "la concordia, el diálogo y el entendimiento", pero no "la venganza ni la revancha".