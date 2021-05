Pablo Alborán lanza un pódcast autobiográfico, "Cantar para respirar"

Madrid, 26 may (EFE).- La plataforma Audible ha lanzado "Pablo Alborán: Cantar para respirar", un nuevo pódcast en la que el músico español narra su vida en primera persona de la mano de amigos, compañeros y familiares que han vivido junto a él su carrera.

A lo largo de estas siete entregas de 40 minutos de duración cada una, los seguidores del cantante encontrarán sus primeros recuerdos y vínculos con algunos de sus amigos de la infancia, quienes le acompañaron en sus primeras aventuras musicales, así como con los momentos vividos con parte de su equipo técnico, con quienes narra anécdotas en todos los rincones del mundo.

"Es un pódcast en el que la gente va a poder descubrir y conocer muchísimas historias y entresijos de lo que ha sucedido durante estos diez años. Los inicios, las giras, los conciertos, el trabajo que la gente no ve de primera mano… y, sobre todo, van a conocer gracias a las personas que me acompañan muchas cosas que no conocen", ha explicado el propio Alborán en declaraciones recogidas en una nota de prensa.

El artista, que promete que "la emoción está asegurada", ha señalado asimismo que los oyentes "van a abrir una puerta a través de este pódcast muy interesante". "Como si estuvieran conmigo mano a mano en un concierto, en una promo o en el estudio", ha dicho.

Para el malagueño, la experiencia con este formato "ha sido muy divertida porque es la primera vez que se graban conversaciones con amigos y no es a lo que están acostumbrados".

"Llega un momento en que te olvidas de que están los micros y te pones a charlar sobre la vida y el trabajo y surgen cosas mágicas. Hemos hecho documentales y reportajes, pero el pódcast es muy personal e íntimo", ha destacado.