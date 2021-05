Once territorios sin muertes por la covid desde ayer

Madrid, 26 may (EFE).- La pandemia suma este miércoles 6.080 nuevos contagios en las últimas 24 horas y 54 muertes más, según el Ministerio de Sanidad, que ha destacado que once territorios, entre comunidades y ciudades autónomas no han notificado desde ayer ningún fallecido, lo que "es un dato para la esperanza".