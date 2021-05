3-0. Boca golea al The Strongest y se clasifica a los octavos de final

Buenos Aires, 26 may (EFE).- Boca Juniors cumplió con el triunfo que necesitaba y goleó este miércoles por 3-0 al The Strongest boliviano para lograr su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores como segundo del Grupo C.