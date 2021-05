La alternativa para Nissan no toma cuerpo un año después del anuncio de cierre

Barcelona, 27 may (EFE).- Cuando se cumple un año del anuncio del cierre de Nissan en Barcelona, la búsqueda de una alternativa industrial que permita salvar más de 22.000 empleos todavía no se ha concretado y los proyectos que se han puesto sobre la mesa no contentan ni a las administraciones ni a los trabajadores.