MClan y Mala Rodríguez, cabezas de cartel del festival Tempo de Girona

Girona, 27 may (EFE).- El grupo MClan y la cantante Mala Rodríguez son los cabezas de cartel del festival Tempo de Girona, que se ha presentado este jueves y que tendrá lugar del 15 al 31 de julio en los jardines del Passeig Arqueològic y, el 7 y 8 de agosto, en el espacio de La Copa.

Esas últimas fechas son las destinadas a los conciertos de pago, que serán el de MClan y Sofía Ellar el sábado 7 de agosto y de Mala Rodríguez, Paula Cendejas, Amato y Tawa el domingo 8.

El director de la cita, Albert Candela, ha explicado que, con la recuperación de esas actuaciones con venta de entrada, después de la versión reducida del año pasado por la crisis sanitaria, se espera llegar de nuevo a los 30.000 espectadores, como sucedió en 2019.

El concierto de MClan y Sofía Ellar tendrá un precio de 39 euros y el de Mala Rodríguez, Paula Cendejas, Amato y Tawa, de 29, aunque habrá también un abono para los dos días por 55 euros.

El vicealcalde de Girona, Quim Ayats, ha asistido a la presentación y ha señalado que son "momentos complejos para la cultura", por lo que ha celebrado que iniciativas de este tipo salgan adelante.

"El compromiso del ayuntamiento de Girona es seguir programando, porque entendemos que la cultura es un derecho", ha señalado Ayats, mientras que el responsable de este ámbito en la Diputación Provincial, Albert Piñeira, ha recordado las "circunstancias muy difíciles" en que se desarrolló la edición pasada y ha considerado que, este año, "son bastante diferentes".

El director del Instituto Catalán de las Empresas Culturales, Miquel Curanta, ha enviado un vídeo en el que ha destacado el "enorme esfuerzo" realizado por la organización para seguir con el proyecto.

El festival constará este año de una cincuentena de propuestas, entre las que sobresalen también las actuaciones de The New Raemon, Laura West, Natxo Tarrés and The Wireless, Blanquito Zurdito o Carmen 113.

La literatura tendrá el espacio Tempo Libro con autores como Gerard Quintana, y también se fomentará la inclusión social con conciertos en colaboración con la Fundación ONCE y Sector Est de Girona.

La Copa tendrá capacidad para acoger a 2.000 espectadores y, junto a los que asistan a los espectáculos de los jardines del Passeig Arqueològic, se espera recuperar las cifras previas a la pandemia, ya que la de 2020 fue de 21.000.