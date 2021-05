La Comisión Europea dice que no se está produciendo una crisis migratoria

Bruselas, 27 may (EFE).- La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, dijo este jueves que la Unión Europa no está registrando cifras de llegadas de inmigrantes irregulares tan elevadas como para considerarlo una crisis migratoria, pero señaló que sí hay "individuos en crisis" y pidió "no olvidar" las imágenes de niños ahogados en las costas comunitarias.