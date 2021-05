Low Festival se aplaza a 2022 aunque se celebrará un evento con seis grupos

Benidorm (Alicante), 27 may (EFE).- La organización del Low Festival ha anunciado este jueves que no se celebrará la edición de este año en Benidorm debido a las restricciones aún vigentes por la pandemia, aunque ofrecerá el evento denominado 'Low in the city' los días 30 y 31 de julio próximo con seis grupos.

Este festival tampoco tuvo lugar el año pasado por las mismas circunstancias.

En un comunicado, la organización ha avanzado que la edición de 2022 ha sido programada para los días 29, 30 y 31 de julio en el recinto habitual de la Ciudad Deportiva 'Guillermo Amor' de Benidorm para "garantizar una vuelta a lo grande y anteponer la seguridad de cada uno de los asistentes".

No obstante, ha informado de que este mismo año, los días 30 y 31 de julio, se celebrará el evento 'Low in the city' en el auditorio 'Julio Iglesias' del Parque de L'Aigüera.

Serán tres conciertos diarios con un total de seis grupos del panorama indie-pop nacional. Así, el 30 de julio estarán sobre el escenario los grupos Shinova, Arde Bogotá y Locos de Atar, y el día 31 será el turno de Dorian, La La Love you y Malamute.

Por otra parte, Producciones Baltimore, organizadora del Low Festival, ha comunicado que el próximo 17 de junio se darán a conocer los primeros artistas confirmados para el festival del próximo año.

Aquellas personas que tuvieran un abono de las ediciones 2020 o 2021 podrán utilizarlo para el próximo año sin necesidad de realizar ninguna gestión. Quienes deseen recibir el importe de los abonos, el día 17 de junio se abrirá el plazo para solicitar las devoluciones, que estará activo durante 15 días.