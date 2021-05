Antoni Llena expone sus dibujos del confinamiento en exposición antológica

Barcelona, 27 may (EFE).- El pintor y escultor Antoni Llena expone los 500 dibujos que hizo durante el confinamiento, junto a cincuenta obras de diferentes épocas, en la exposición antológica "En voz baja", que se inaugura mañana en los Espais Volart de Barcelona.

El artista ha explicado este jueves que durante los tres meses que estuvo encerrado en casa por la pandemia hizo 500 dibujos, "con la idea de hacer un gran mural del teatro del mundo".

"Pintaba cada día -ha recordado-, porque yo la pintura la llevo dentro y cuando la saco es como una bayeta que se escurre: sale todo".

Después de tres meses dibujando cada día, acabó "muy cansado", ha reconocido Llena, que cree que este esfuerzo tuvo que ver con el derrame cerebral que le obligó a ingresar en la UCI en el momento en el que más saturados estaban los hospitales.

"Estos dibujos están llenos de referencias a los pintores que amo -ha revelado- y son dibujos muy coloridos y llamativos, pero esconden un sentido trágico".

El gran mural que Llena ha construido con sus dibujos se expone desde mañana en el marco de una muestra más amplia, que cubre un lapso de tiempo de casi sesenta años y cuya obra más antigua es de 1964, una de las primeras que mostró en público y que le pareció en su día "tan horrorosa" que ni le puso título ni la pasó a recoger cuando acabó la exposición. Ahora forma parte de la colección del MACBA.

"En voz baja" reúne una cincuentena de obras de diferentes épocas y estilos que tienen en común la defensa de la fragilidad, "único pensamiento perverso posible", según Llena.

Esculturas y pinturas se alternan y se confunden en esta muestra que agrupa "las piezas salvadas de las aguas", según Llena, ya que el 80 % de su obra se ha perdido, debido precisamente a su fragilidad.

"Lo perdido, bien perdido está", ha dicho el maestro, para quien "lo importante es tener la oportunidad de exponer, porque hay gente mucho más buena" que él que "no la tiene".

Durante la visita comentada que el artista ha ofrecido a los periodistas, Llena se ha detenido frente a "Et in Arcadia Ego,1", hecha con la manta que cubría a su madre cuando murió, y en una maqueta de un monumento para el Once de Septiembre que representa "un gallinero roto del que se escapan las gallinas".

También cabe destacar la última sala, en la que se reúnen 38 cajas-ventanas alineadas de manera que unas obras se superponen a las otras, creando una nueva secuencia.