Juanes mira hacia atrás en "Origen" para abrir un nuevo camino en su carrera

Bogotá, 27 may (EFE).- Una variopinta selección musical, que va desde los tangos de Carlos Gardel hasta el rock de Bruce Springsteen y pasa por la poesía de Joaquín Sabina, da forma a "Origen", el álbum con el que Juanes mira hacia atrás para abrir un nuevo camino sonoro en su dilatada carrera.

Este trabajo, que verá la luz el viernes junto a un documental del mismo nombre que será publicado en la plataforma Amazon Prime Video, establece el "principio de un nuevo camino para mi carrera en cuestión del sonido y hacia dónde voy en la música", cuenta el artista colombiano en una entrevista telemática con Efe.

"Es importantísimo para mí poder reconectarme y recordar por qué comencé en la música y qué canciones me influyeron, en qué momento de mi vida estaba", expresa Juanes (Medellín, 1972).

Tanto en el documental como en el álbum, el cantante de éxitos como "La camisa negra" y "A Dios le pido" abre las puertas de su vida a través de fotos de su infancia y adolescencia y rinde un homenaje a los espectáculos musicales de los años 60, 70 y 80 y a los artistas que marcaron su vida y su carrera.

"Esa idea de ponerte la ropa de otro compositor y artista a tu medida se me hace muy refrescante, es de alguna forma no tener la presión de que necesariamente tienes que hacer la música, sino que te convertís en una especie de actor y le das vía libre a la creatividad", dice.

UNA EMOCIÓN MUY GRANDE

En el álbum, Juanes hace versiones de canciones como "Volver", de Carlos Gardel; "Nuestro juramento", del ecuatoriano Julio Jaramillo; "No tengo dinero", de Juan Gabriel; "Could You be loved", de Bob Marley; "Rebelión", de Joe Arroyo; "Dancing in the dark", de Bruce Springsteen, y "Sin medir distancias", de Diomedes Díaz.

El trabajo lo completan "Todo hombre es una historia", de Kraken; "El amor después del amor", de Fito Páez; "La bilirrubina", de Juan Luis Guerra; "De Oro", de la Familia André, y "Y nos dieron las diez", de Joaquín Sabina.

Justamente con esa última canción vivió un momento emocionante porque en el documental el cantautor español escucha por primera vez la versión de Juanes y le dice que "es la mejor" que ha escuchado de esa reconocida canción del álbum "Física y Química" de 1992.

"No tengo palabras. De verdad que ese momento casi que quería llorar de la emoción tan grande, de haber estado esos tres minutos eternos en los que él estaba escuchando la canción y yo sufriendo al otro lado después de haber trabajado tanto tiempo la producción, la grabación y cuando él estalla de alegría obviamente ese es el premio más hermoso de todo", expresa.

En esa misma línea explica que el documental le dio la oportunidad de escuchar las opiniones de Fito Paez, Ziggy Marley y Juan Luis Guerra.

LA CANCIÓN MÁS COMPLEJA

Las versiones que Juanes hizo de estas canciones tienen su sello e incluso algunas de ellas suenan radicalmente diferentes a las originales, pues el artista colombiano se propuso que fuera así.

Es por ello que, en su opinión, la más difícil de hacer fue "Volver", de Gardel, un artista que escucha desde que era niño y que era muy importante para su familia, que estaba "siempre escuchando los vinilos, los cancioneros".

"De alguna manera rítmicamente o a nivel de producción, el tango es un ritmo muy específico. En este caso nos fuimos más por el lado 'bolerudo', casi bachata. Nos dimos cuenta que la melodía calzaba perfectamente ahí, que se sentía muy bien, y llegar a ese momento no fue tan fácil como las otras canciones, aunque teníamos de antemano la idea de alejarnos de la original lo que más pudiéramos y traerla al lado de mi música", asegura.

LLAMADO A LA SENSATEZ

Hace un mes Colombia vive una ola de protestas que desataron una crisis social con al menos 43 muertos, bloqueos en carreteras y ciudades, situación frente a la que Juanes no es indiferente y por eso hace "un llamado a la sensatez" porque siente que el país no ha "sabido reconocerse" como lo que es.

"Somos un país indígena, afro, con minorías y yo creo que hemos sido excluyentes desde el principio de la formación de la patria, entonces creo que esto que está pasando ahora no es un tema de un día para otro ni de hace dos años, es un tema histórico y es importante que podamos tener la sabiduría, la grandeza, para escucharnos", señala.

Y agrega: "Debemos mirarnos a los ojos y con sensatez buscar salidas y que se tenga que reestructurar lo que sea necesario para seguir adelante, pero seguir adelante donde podamos seguir construyendo y avanzando".