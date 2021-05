Descubren en la Biblioteca Nacional una comedia desconocida de Lope de Vega

Madrid, 28 may (EFE).- "Yo he hecho lo que he podido, Fortuna lo que ha querido' es el título de una comedia desconocida de Lope de Vega que ha sido descubierta en los fondos de la Biblioteca Nacional de España y que podría tratarse de una obra en clave de la madurez del autor, con guiños a la situación política del momento.