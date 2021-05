WWF celebra el aumento de la población de linces, pero alerta aún de peligros

Madrid, 28 may (EFE).- La organización ecologista WWF ha calificado de "hito histórico" el censo de población del lince ibérico en 2020 cifrado en 1.111 ejemplares en toda la Península Ibérica, pero alerta de que hasta que no se triplique el censo actual, no se le podrá catalogar especie fuera de peligro.