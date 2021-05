Microsoft alerta de una "oleada" de ciberataques a Gobiernos desde Rusia

San Francisco, 28 may (EFE).- Microsoft alertó este viernes de una "oleada" de ciberataques con origen en Rusia contra más de 150 Gobiernos, "think tanks", empresas consultoras y organizaciones no gubernamentales de 24 países, con especial énfasis en Estados Unidos.