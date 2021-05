Susana Díaz reivindica un PSOE andaluz feminista para defender la igualdad

Málaga, 29 may (EFE).- La candidata a las primarias del PSOE-A para elegir al aspirante a la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, ha reivindicado un PSOE de Andalucía feminista y ha pedido que cuando una mujer dé un paso no se les ponga un muro por delante: "No estamos dispuestos a dar un paso atrás".