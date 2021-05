Patrimonio celebrará en junio tres conciertos con la orquesta y coro de RTVE

Madrid, 29 may (EFE).- Patrimonio Nacional celebrará en junio tres conciertos extraordinarios con la colaboración de la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española (OCRTVE), que forman parte de la Temporada de Música Clásica para 2021 y que serán emitidos posteriormente en "Los Conciertos" de La 2 y Radio Clásica.

El primer concierto tendrá lugar el próximo día 5 a las 13:00 horas en el Real Monasterio de Santa Isabel, en Madrid, bajo el título "Tempus fugit", que dirigirá el maestro vasco Carlos Mena y contará con el organista castellonense Juan de la Rubia.

El programa lo formarán el "Deutsches Magnificat" SSWV 331, de S. Scheidt; "Christ lag in Todesbanden", de J. H. Schein; "Es ist nun aus mit meinem Leben", de J. C. Bach; "Geistliche Lied", de J. Brahms; "Iam lucis orto sidere", de A. Bruckner; "Ave Maria" Op. 145, de C. Saint-Saëns; y "At the name of Jesus", de R. Vaughan-Williams.

Está previsto que este concierto pueda verse en La 2 el próximo 27 de junio, informa Patrimonio en una nota.

El segundo concierto tendrá lugar el 26 de junio, también a las 13:00 horas, en la Basílica del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, estará dirigido por el maestro alicantino Ignacio García Vidal y contará con el violonchelista granadino Guillermo Pastrana como solista y Juan Ignacio Ocaña como narrador.

Durante la actuación, se interpretarán las obras Thrinos y Svyati, del compositor británico John Tavener, el "Stabat Mater" del compositor, organista, director de coro y pedagogo noruego Knut Nystedt y la pieza "Serenity. O Magnum Mysterium" del compositor y pianista noruego Ola Gjeilo.

Además, el mismo 26 de junio, pero a las 20:00 horas, el Trío Magnacore, formado por dos solistas de la Orquesta Sinfónica RTVE, el chelista Javier Albarés y la violinista Yulia Iglinova Milstein, junto al pianista Vadim Gladkov, interpretarán en la Capilla del Palacio Real de El Pardo un programa de obras de mujeres compositoras: Clara Schumann, Amy Beach, Maria Theresia von Paradis, Elena Kats-Chernin y Fanny Mendelssohn.

Los tres conciertos serán abiertos al público hasta completar el aforo permitido en cada espacio, siempre siguiendo las indicaciones sanitarias de la Comunidad de Madrid.

Además de estos tres, Patrimonio Nacional ha programado un cuarto concierto con la OCRTVE para este 2021.

Se trata del tradicional Concierto de Navidad, que tendrá lugar el 17 de diciembre en la Capilla del Palacio Real de Madrid; también será emitido por La 2 y los grabará Radio Clásica para su posterior emisión.