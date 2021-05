El Barça se exige la perfección para levantar su tercera Euroliga

Redacción Deportes, 29 may (EFE).- El Barça deberá rozar la perfección este domingo (20:30 horas) en el Lanxess Arena de Colonia (Alemania), ante el Anadolu Efes Estambul, si quiere levantar la tercera Euroliga de su historia tras las conquistadas en 2003 y 2010.

La mejor defensa de la Euroliga, la azulgrana, tendrá delante al mejor ataque, liderado por el MVP de la fase regular, Vasilije Micic, que en la semifinal ante el CSKA Moscú (89-86) anotó 25 puntos, pero con otros jugadores desequilibrantes desde la larga distancia como Rodrigue Beaubois o Shane Larkin.

La gran incógnita de la final es saber si podrá contar con el base Nick Calathes, que brilló en la semifinal con 17 puntos y seis asistencias hasta que se lesionó en un tobillo. El griego está pendiente de que se le realicen pruebas y es "seria duda" para la final, según indicaron a Efe fuentes del club.

La posible ausencia de Calathes daría mayor protagonismo al argentino Leandro Bolmaro, al que no le pudo la presión de su primera Final Four y no desentonó en los 26 minutos que estuvo en pista, aunque sin mostrar la excelencia del base griego.

Los azulgranas alcanzaron su octava final de la Copa de Europa -la séptima bajo el sistema de Final a Cuatro- con un triunfo agónico ante el AX Armani Exchange Milán (84-82) pero su técnico, Sarunas Jasikevicius, se apresuró a decir que repitiendo en la final la defensa mostrada ante los italianos no tendrán opciones de triunfo.

El Anadolu Efes Estambul también sufrió (86-89) ante un CSKA Moscú que tuvo un tiro para ganar después de ir perdiendo por 20 puntos (51-71) a un minuto del final del tercer cuarto, lo que demostró que el equipo de Ergin Ataman tiene sus puntos débiles que el Barça deberá saber encontrar a partir de su defensa.

Los precedentes esta temporada no son nada favorables al Barça, que perdió en la fase regular los dos partidos ante el equipo otomano. En Estambul cayeron los azulgranas 86-79 y en el Palau Blaugrana repitieron derrota por 86-88.

El Barça enterró contra el Benneton Treviso (76-65) en 2003, con Sarunas Jasikevicius en la pista, su maldición en la Copa de Europa tras perder las cinco anteriores finales y volvió a levanta el título en 2010 ante el Olympiacos en París (86-68) en su última final. El Anadolu Efes jugaran su segunda final consecutiva tras perder la última disputada en 2019 ante el CSKA Moscú (83-91).

La Copa de Europa ya no es una urgencia para el Barça pero sí una exigencia por la enorme inversión realizada en los últimas dos temporadas con el fichaje, sobre todo, de Nikola Mirotic, que espera levantar este domingo su primer título tras perder fases finales con el Real Madrid.

El pívot montenegrino fue el máximo anotador del Barça en la semifinal contra el AX Armani Exchange Milan con 21 puntos, dejando atrás la mala racha de juego mostrada en los cuartos de final contra el Zenit de San Petersburgo. Su duelo anotador con Micic puede ser uno de los grandes alicientes de la final.

La Euroliga es también el único título que le falta a Pau Gasol en un palmarés único que redondearía una carrera extraordinaria a la que solo le faltaría el oro olímpico, al que podría optar, aunque esas son palabras mayores, en los Juegos Olímpicos de Tokio.