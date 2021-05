Freddie Highmore: "Mi plaza favorita es la de Olavide en Madrid"

Madrid, 29 may (EFE).- Perseguirá a Leonardo da Vinci (Aidan Turner) en la serie que estrenará TVE el próximo 3 de junio y a finales de año verá la luz "Way down", un thriller de acción rodado antes de la pandemia en Madrid con Jaume Balagueró. "Mi plaza favorita es la de Olavide en Madrid", dice a Efe Freddie Highmore.

Conocido por su papel en la serie "The Good Doctor" y por haber sido el Charlie de la fábrica de chocolate de Tim Burton, Highmore (Londres, 1992) se licenció en filología hispánica en la Universidad de Cambridge y habla español con soltura.

"Siempre se me han dado bien los idiomas y me interesaban el castellano y España como país desde joven; cuando estaba en la universidad pasé un año en Madrid como parte de mis estudios, me encanta la gente, el ambiente y la forma de vivir", señala.

En "Leonardo", una superproducción histórica de RTVE y la RAI, Highmore interpreta a un personaje ficticio, Stefano Grimaldi, un detective que investiga al pintor renacentista por un asesinato que forma parte de la parte de la trama que es inventada en la serie.

"Stefano intenta entender la realidad, no tiene un profundo aprecio por el arte al principio, pero hay un viaje grande entre los dos a través de los ocho capítulos, son dos personas muy distintas pero ambas muy inteligentes a su manera, pese a sus diferencias se respetan intelectualmente".

La serie, estrenada en marzo pasado en Italia, es una aproximación a la vida, la obra y los dilemas personales del genio del Renacimiento que ha suscitado algunas críticas por la falta de rigor histórico en algunos aspectos.

"Es necesario inventar hasta cierto punto", opina Highmore, "en este caso toda la parte de la investigación y el asesinato (de una mujer llamada Caterina de Cremona) son ficción, pero es algo que sirve no solo para entretener sino que es una manera de explorar el personaje de Leonardo", defiende.

"Leonardo es un enigma para Stefano y para el público y lo que intenta hacer es entender quién es el hombre, la persona verdadera detrás del enigma y las pinturas famosas".

Highmore asegura que no se trataba de hacer una serie documental, aunque hay muchos hechos reales y en gran medida desconocidos por el público en general.

"Creo que llegamos a una representación de Leonardo basada en la realidad y bastante desconocida: un hombre gay, hijo ilegítimo, marginado en la sociedad; tenemos tendencia a decir solo que era un genio en cada ámbito, un hombre perfecto e ideal", subraya.

El actor también da importancia a la faceta científica de Da Vinci. "Dominó tanto las letras como las ciencias, y eso es muy interesante en esta época en la que tenemos que elegir o una o la otra".

Del rodaje con Jaume Balagueró, prepandémico (2019), solo tiene buenos recuerdos. "Me encantó grabar en todos los sitios emblemáticos de Madrid y con muchos actores internacionales y españoles estupendos, como Luis Tosar o José Coronado, tuve mucha suerte de estar en ese proyecto y espero que se pueda estrenar a finales de este año", dice.

En "Way down" Highmore es el protagonista, un brillante ingeniero con un plan para atracar un banco inexpugnable aprovechando la atención acaparada por la celebración de la final de fútbol más esperada.

Su rodaje en la primavera de 2019 revolucionó el centro de la capital, con escenas con cientos de extras, calles cortadas y vehículos militares y policiales atravesando la calle Alcalá. Se espera su estreno para el próximo otoño.

Magdalena Tsanis