Palou: “Tenemos opciones de ganar”

Redacción deportes, 30 may (EFE).- Alex Palou (San Antonio Vilamajor, Barcelona, 1997) atendió a EFE a menos de 24 horas de una carrera histórica como las 500 Millas de Indianápolis, en la que puede ser el primer español que se bañe en leche a modo de celebración tras 105 ediciones. Él confía. “Tenemos el coche para luchar por la victoria. Tenemos opciones”.

En su primera temporada en un equipo puntero, el actual campeón, como es Chip Ganassi Racing, Palou ganó la primera carrera y es segundo del campeonato tras cinco citas. Y ambición no le falta. “Por supuesto que sí”, asegura a EFE al ser preguntado por la posibilidad de salir campeón. Eso sí, consciente de la dificultad de ganar a su compañero Scott Dixon.

Pregunta: ¿Cómo van los nervios? ¿Duerme bien?

Respuesta: Bien, la verdad que muy bien. Tenemos un coche competitivo, salimos en segunda línea y hemos ido muy cómodos durante toda la semana; supongo que eso ayuda a la hora de ir a la carrera. He dormido bien y con ganas de que llegue ya la carrera.

P: Usted debuta en la Indy 500 sin público cuando, en la normalidad, es un evento de dos semanas en el que el público tiene un papel importante. Este año estarán 135.000 espectadores en la grada. ¿Lo vive de forma más especial que su debut?

R: Sí, un poquito más. Tenemos muchas cosas más que hacer y la carrera se siente más grande. Sabiendo que habrá más de cien mil personas va a ser especial. Mejor que el año pasado, aunque me fue bien el no tener esa presión del cambio de haber estado durante dos semanas entrenando sin público y luego llegar el domingo y tener a 130.000 personas ahí.

P: Hablando de presión. Ahora está en un equipo ganador como es Chip Ganassi Racing, mientras que el año pasado iba más de ‘tapado’. ¿Nota la presión de estar en el equipo campeón?

R: La verdad que es un poco al revés porque está todo controlado. El coche está para estar ahí delante, el equipo está preparado, yo estoy preparado… todo va como tenía que ir. Sin embargo, cuando estás en un equipo más pequeño tienes que hacer cosas más diferentes; tienes que superarte mucho más para estar a la altura. Claro que una vez que estás aquí delante tienes que conseguir resultados, de momento lo hemos hecho y mañana será un buen día también.

P: Antes tenía casi que ganarse el pan en cada carrera para encontrar patrocinador y ahora está en un equipo ganador, gracias a su rendimiento y al apoyo que tiene de Mónaco Increase Management.

R: Siempre necesitas a alguien al lado que te vaya ayudando y guiando. Está muy bien el haber conseguido llegar a la IndyCar, que es el máximo nivel de competición en Estados Unidos solo por detrás de la NASCAR, y poder estar en el evento más grande es increíble. Todo nos ha salido muy bien y ojalá podamos tener muchos años más.

P: ¿El objetivo es ganar la Indy 500?

R: La verdad que sí. Tenemos el coche para luchar por la victoria. Eso sí, otra cosa es ganar. Muy pocos pilotos lo consiguen. Somos 33 con opciones de ganar. Es una carrera muy loca, una resistencia aunque la hagamos muy rápido (ríe) en la que el coche tiene que ir perfecto durante esas tres horas, hacer unas cinco paradas perfectas para no perder posición y todo tiene que estar perfecto. Una cosa es luchar y otra es ganar, pero tenemos opciones seguro.

P: Es una carrera de resistencia y cada uno tiene su plan. Hay pilotos que quieren estar delante, pero que no les preocupa no liderar la carrera al principio, otros que prefieren lo contrario… ¿cómo se la toma usted?

R: Es una carrera de supervivencia al principio y colocarte para el final de la carrera. En la última parada te vas a jugar todo y determina la posición en la que puedas acabar luchando. Si no estás entre los cuatro o cinco primeros a 20 vueltas para el final, es imposible poder ganar la carrera. Intentaremos luchar y estar ahí arriba posicionándonos, pero hasta las últimas 20 vueltas da igual si has liderado 180 o si no has liderado ninguna, tienes las mismas opciones.

P: Se esperan temperaturas bajas y eso iguala el rendimiento, por lo que los que están detrás lo prefieren. Imagino que usted hará hasta la danza del calor, si es que existe.

R: Sí, van a afectar mucho las condiciones. Cuanto más frío, hay más agarre aerodinámico y eso lo iguala todo. Espero que no haga mucho frio la verdad (ríe), tenemos tan buen coche que no nos hace falta. Cuanto más calor, mejor me va a ir.

P: En Texas, otro oval, estuvo detrás de su compañero Scott Dixon, campeón en seis ocasiones, pero le costó más a usted quitarse el tráfico. ¿Qué aprendió de esa carrera?

R: Es un poco diferente porque no tiene tanta recta, pero aprendí un montón de él, de cómo podía manejar el tráfico y de cosas que le ocurrían en la carrera. Estoy contento de haber hecho dos carreras detrás de él y poder aprender. Aquí es diferente porque hemos estado rodando dos semanas y yo ya he cogido mucha experiencia por mí mismo.

P: Hablando de confianza, usted tuvo un accidente en la primera parte de la clasificación y a la mayoría de pilotos les habría hecho ir más lentos después, pero usted llegó al día siguiente al ‘fast nine’ y subió una posición, sexto. ¿Cómo se manejan esas dudas?

R: Fue duro, pero lo único que intentábamos era subir posición y poner al coche al límite. Queríamos ir a por la pole y, lo que era un entrenamiento para nosotros, se nos fue un poco de las manos, pero cosas que pasan en Indianápolis cuando pones todo al límite. Conseguimos recuperar el coche y la confianza de todos; hacerlo así de rápido fue genial. Además, por la tarde hicimos primeros en una sesión. Fue un día muy bueno.

P: Está segundo en el campeonato en su primera temporada en un equipo ganador y en una buena posición para coger muchos puntos en la Indy 500, donde se reparten más de lo habitual. ¿Confía en ganar el título?

R: Por supuesto que sí. Va a ser muy complicado porque Dixon está a su máximo nivel, no se tiene que aprender ninguna pista, tiene mucha experiencia… ¡y va con el mismo coche que yo! (ríe). Es complicado competir contra la experiencia, pero lo bueno de que sea mi compañero es que sé todo lo que hace y puedo aprender mucho de él. Lo que tengo que hacer es ganar; ese es siempre el objetivo.

Vendrán fines de semana complicados en los que yo nunca he corrido, pero se tratará de sumar y hacer lo máximo que podamos.

P: Ganó la primera carrera y ahora es más reconocido en Estados Unidos y en España. ¿Cómo vive ese ‘boom’ de Alex Palou?

R: Se nota, sí. Aquí en Estados Unidos, siendo mi primer año y con el coronavirus la gente no sabía quién era, pero este año ya me conoce más gente al estar en un equipo puntero; todo el mundo conoce quien conduce el número 10. Estoy muy contento.

También en España. Me ha sorprendido toda la gente que ha empezado a seguir la IndyCar desde la primera carrera. En las 500 Millas de Indianápolis es fácil que aparezca gente nueva, pero durante las carreras normales es más difícil y lo estamos consiguiendo.

Óscar Maya Belchí