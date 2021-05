Ábalos dice que el Gobierno asumirá el coste de los indultos y pide liderazgo a Aragonès

Barcelona, 30 may (EFE).- El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirma que el Gobierno "está dispuesto a asumir el coste de los indultos" a los políticos presos pero, al tiempo, pide al presidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, que ejerza su liderazgo para avanzar en la resolución del conflicto.

En una entrevista que publica este domingo el diario La Vanguardia, Ábalos señala que para superar un conflicto "de la naturaleza" del catalán, "hace falta liderazgo, pero en las dos partes", no solo en el Gobierno.

"Un liderazgo claro, que se arriesgue y asuma el coste de decirle a la ciudadanía las cosas realmente como son, no como le gustaría que fueran. Hace falta que alguien ejerza ese liderazgo en Cataluña. Aragonès tiene ahora ese desafío", agrega.

Al nuevo Govern de coalición (ERC y JxCat) le dice que "ahora" le toca "ofrecer una hoja de ruta que dé un cauce, y no proponer lo mismo que ya nos llevó al colapso".

Respecto del precio que podría suponer para el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la concesión de los indultos a los políticos independentistas, Ábalos incide en que "ya está" asumiendo su coste. "Con incomprensión y como un elemento más de desgate al Gobierno", precisa.

El ministro indica que el Estado de derecho "se impuso al desafío del 'procés'", pero que ahora ese mismo Estado puede demostrar "su grandeza" aplicando la clemencia "por el bien común y el interés general".

Ábalos asevera que no le consta "división" en el seno del PSOE sobre la concesión de los indultos, "más allá de las declaraciones de algunas personas", y subraya que tampoco sería la primera vez que en el partido "hay opiniones discrepantes".

Sobre el PP y su oposición a los indultos, el ministro argumenta que "cuando uno no piensa en Cataluña, no piensa en España", y le reprocha usar el conflicto catalán "para sacar rédito electoral" en otras comunidades, mientras recuerda a los populares que "no se hace España descontando parte de España".