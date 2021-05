Campanada de Andújar en París

París, 30 may (EFE).- Roland Garros comenzó con una campanada firmada por un español, Pablo Andújar, que eliminó al austríaco Dominic Thiem, 4 del mundo y doble finalista en París, al que remontó dos sets en contra para avanzar a segunda ronda.

Se restregaba los ojos el valenciano de 35 años tras su triunfo, acompañado en la primera ronda de los de Pablo Carreño, Roberto Bautista, Alejando Davidovich y Paula Badosa, mientras que perdieron Mario Vilella y Carlos Taberner.

Pero todo eso quedó ensombrecido por la gesta de Andújar, que se impuso por 4-6, 5-7, 6-3, 6-4 y 6-4, dos semanas después de haber derrotado en Ginebra a Roger Federer, muestra el buen momento que atraviesa el valenciano.

Pese al mal momento mental del austríaco, el triunfo no careció de brillo y no dejó de entusiasmar a un jugador poco acostumbrado a este tipo de gestas, pese a todos los años que lleva en el circuito.

"Son regalos que te hace el tenis, la carrera, soy un tío que nunca ha estado en las portadas, en los grandes focos, para mí, estas victorias es como si hubiera venido papá Noel", señaló el jugador español, que consideró más importante la victoria contra Federer por que para él es "un mito".

De hecho, reconoció que aquella victoria le dio fe para mantener la esperanza en el duelo de hoy que se le había puesto muy cuesta arriba.

PIES EN LA TIERRA

"Tengo que volver a bajar a la tierra, tengo la suerte de tener dos días para disfrutar. Afrontarlo como cuando gané a Roger, al día siguiente tuve que jugar cuartos en Ginebra. Hay que tratar de volver cuanto antes, a la misma situación que antes del partido y afrontar la segunda ronda igual que esta. Es un trabajo mental que hay que hacer de concentración", dijo.

Su siguiente rival saldrá del duelo entre el argentino Federico Delbonis y el macedonio Radu Albot.

También superó la primera ronda Roberto Bautista, que venció a su compatriota Mario Vilella, procedente de la fase previa, 6-4, 6-4 y 6-2 y se medirá contra el suizo Henri Laaksonen, también procedente de la clasificatoria y 150 del ránking.

Al igual que Pablo Carreño, que venció al eslovaco Norbert Gombos por 6-3, 6-4 y 6-3 para citarse con el francés Enzo Couacaud, 177 del mundo e invitado por los organizadores, que consiguió su primer triunfo en el circuito profesional a los 26 años.

Alejando Davidovich, de 22 años, superó al kazako Mikhail Kukushkin, 105 del mundo, por 6-4, 6-4 y 6-3 y se medirá contra el ganador del duelo entre el holandés Botic van de Zandschulp, procedente de la fase previa, y el polaco Hubert Hurkacz, cabeza de serie número 19.

"El resultado ha parecido fácil, pero no he jugado bien, no me he encontrado cómodo, pero física y mentalmente he estado en todos los puntos. En tenis vas a jugar un 70 % de los partidos regular y esos son los importantes que hay que sacar", dijo Davidovich.

Peor suerte corrió Carlos Taberner, que tras superar la fase previa se inclinó ante el ruso Roman Safiullin, también salido de la clasificatoria, por 7-6(4), 6-1, 6-0 y 6-2.

AVANZA BADOSA

En el cuadro femenino, Paula Badosa se impuso con facilidad a la estadounidense Lauren Davis por 6-2 y 7-6(3), para avanzar en el torneo que ganó en júniors en 2015 y donde el año pasado alcanzó los octavos de final, el gran salto de su carrera.

"Antes tenía espectativas pero no eran reales. Ahora es diferente, ahora están siendo más realidad, estoy empezando a demostrar que puedo hacer buenos resultados en los torneos, me estoy demostrando que soy capaz de llegar", aseguró.

"Lo disfruto más porque es algo que me he ganado, antes no había hecho nada especial para que se hablara tanto de mi siendo tan joven. Es la diferencia para cómo llevo las expectativas", indicó la española nacida en Nueva York.

Ahora tendrá que medirse contra la montenegrina Danka Kovinic, 62 del mundo de 26 años, que venció a la francesa Clara Burel, invitada por los organizadores, por 6-3 y 7-6(3).

Luis Miguel Pascual