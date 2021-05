AstraZeneca se impone a Pfizer en la vacunación de segundas dosis del Zendal

Madrid, 31 may (EFE).- Las personas de menos de 60 años vacunadas en la Comunidad de Madrid con la primera dosis de AstraZeneca empiezan a recibir desde este lunes en el hospital Isabel Zendal la segunda, pero la gran mayoría ha elegido repetir la misma marca en lugar de optar por Pfizer.

Alrededor de 213.300 personas que ya recibieron una primera dosis de AstraZeneca en la Comunidad de Madrid están pendientes de completar el proceso de vacunación, de las que este lunes están citadas 4.900, y de ellas sólo el 2,16 por ciento se ha decantado al recibir la cita por Pfizer, según fuentes de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, hasta las 13.00 horas se han puesto 2.007 dosis de las cuales un 8 % corresponden a Pfizer.

La Comunidad de Madrid recomienda que opten por la segunda dosis de AstraZeneca siguiendo las indicaciones de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la ficha técnica de la propia vacuna, en contra de la recomendación del Ministerio de Sanidad de cambiar a Pfizer.

Los citados reciben un SMS interactivo en su teléfono móvil con el que podrán elegir entre AstraZeneca o Pfizer para recibir la segunda dosis.

Sin embargo será posible cambiar de opinión sobre el tipo de vacuna a recibir en le propio hospital Isabel Zendal.

En cualquier caso, antes de recibir cualquiera de las dos vacunas, se tiene que firmar un consentimiento informado que además incluye información sobre las ventajas e inconvenientes de cada marca y con las posibles reacciones adversas.

Sara, que ha elegido ponerse AstraZeneca, señala que no entiende por qué ha tenido que firmar dicho consentimiento cuando "la primera vacuna" se la puso sabiendo que se iba a poner "una segunda", por lo que opina que ese consentimiento se lo deberían de dar sólo a los que se ponen Pfizer.

Ha elegido AstraZeneca para continuar con la misma marca, y porque cree que si se pone Pfizer le va a faltar "por un lado o por el otro" y no le va a proteger como "debe", en cualquier caso denuncia el "caos" durante estas semanas en las que no se había tomado una decisión, pero celebra con el esparadrapo ya en el brazo que por fin haya "terminado".

El Zendal cuenta con un único circuito para ponerse Pfizer, que está prácticamente vacío, y otros cuatro de AstraZeneca, que vacunan casi sin parar a un buen ritmo.

Entre estas personas está José Alberto, que comenta que no le parece "muy conveniente" ponerse una vacuna diferente a la anterior, por lo que optó por "seguir con la secuencia" con AstraZeneca, algo que tenía "muy claro".

Se vacunó por primera vez el 1 de marzo, por lo que la segunda dosis le tocaba la semana pasada.

Eugenio también se ha decantado por AstraZeneca "porque es lo que recomienda la EMA y la OMS y, fuera de eso, todo son pruebas", asegura.

Es la elección generalizada de los madrileños pendientes de esta segunda dosis de vacuna tras la primera de AstraZeneca, que prefieren completar la pauta con la misma marca, frente a los que prefieren Pfizer, muchos de ellos a causa de los efectos adversos que les produjo la primera dosis de AstraZeneca.

"He tenido muchos efectos adversos con la primera, muchísimos. Se me ha alargado más de un mes, fiebre, escalofríos, dolor, cansancio...", comenta Delia, que ha elegido Pfizer, por lo que está encantada de poder elegir y no repetir con AstraZeneca, e incluso asegura que si tuviera que repetir con esta marca quizás ni se vacunaría.

Entre el escaso goteo de personas que han elegido Pfizer también está Ángela, que dice que ha escogido esta marca porque le da más "fiabilidad" tras haberse informado, es consciente de que la gran mayoría de personas eligen AstraZeneca pero dice que el Instituto de Salud Carlos III le ofrece "muchísima confianza" y "su estudio" le parece "muy serio".

Se refiera así al ensayo puesto en marcha por el ISCIII para alimentar la evidencia de combinar vacunas, CombivacS, que arrojaba que una segunda dosis del suero de Pfizer a los que ya han recibido un primer pinchazo de AstraZeneca es segura y además produce una respuesta "altamente inmune", lo que marcó la decisión del Gobierno de dejar elegir entre las dos vacunas.

Aunque Ángela se siente una "privilegiada" por recibir esta segunda dosis de la vacuna contra la covid, critica que la decisión la haya tenido que tomar ella y no todos los países a nivel europeo, pero en todo caso asegura estar contenta de poder completar su pauta.

Por Marta Moreno