"A todos nos gusta el plátano", vencedora del festival Documenta Madrid

Madrid, 31 may (EFE).- "A todos nos gusta el plátano" de Rubén H. Bermúdez y "All Light, Everywhere" de Theo Anthony han ganado los premios a mejor película nacional e internacional respectivamente en la 18 edición del festival internacional de cine documental Documenta Madrid.