10 años de Sundance TV con Coixet, León de Aranoa, Macías y Sánchez Arévalo

Madrid, 31 may (EFE).- El canal de televisión Sundance TV celebra este mes de junio su décimo aniversario en España con una pieza original protagonizada por los directores españoles Isabel Coixet, Daniel Sánchez Arévalo, Juana Macías y Fernando León de Aranoa en la que reflexionan sobre el espíritu del canal.

Además se emitirá un especial a lo largo del mes de junio CON obras de "10 directores imprescindibles", entre los que se cuentan Ken Loach, Terrence Malick, Alejandro Amenábar, Icíar Bollaín o Park Chan-wook; "10 joyas premiadas", con grandes títulos galardonados en festivales como Cannes, Venecia, Berlín y el propio Sundance, y una retrospectiva sobre la Nouvelle Vague, con obras de Agnès Varda, Éric Rohmer o Jacques Demy.

Sundance TV, producido por AMC Networks International, ha conservado también en España en estos diez años la misión de su fundador, Robert Redford, de reivindicar la creatividad audiovisual, dotando al canal de la personalidad necesaria para aquellos espectadores que buscan algo diferente, con una cuidada parrilla con películas y series internacionales de calidad, documentales y producciones propias.

CINEASTAS ESPAÑOLES REFLEXIONAN SOBRE SUNDANCE

Para dar el pistoletazo de salida a la celebración, los directores Isabel Coixet, Daniel Sánchez Arévalo, Fernando León de Aranoa y Juana Macías participan en una pieza original en el que reflexionan sobre la importancia de las buenas historias que traspasan fronteras, la fuerza de la diversidad en la narrativa audiovisual y el festival de cine en Utah que da nombre al canal.

En este sentido, Coixet opina que "estamos en un momento en que canales como Sundance TV hacen falta más que nunca" porque aquí "puedes encontrar cosas que no puedes encontrar en otros sitios".

León de Aranoa destaca por su parte la "diversidad de voces, de miradas y de formas de ver el mundo es lo que de verdad nos enriquece" y que ofrece Sundance TV.

El vídeo, que ya se puede ver online, también se podrá ver en el canal de televisión a partir del 5 de junio a las 22:25 horas y en los servicios bajo demanda de los principales operadores de televisión.

LOACH, MALICK, AMENÁBAR O PARK CHAN-WOOK, EN EL ESPECIAL MENSUAL

El ciclo "10 directores imprescindibles" llegara al canal todos los sábados de junio por la noche en doble sesión con una selección a referentes del cine con el denominador común de su particular mirada propia y estilo diferenciador.

Así, se emitirán "Pan y rosas", de Ken Loach, o "Zatoich", del japonés Takeshi Kitano, pasando por el coreano Park Chan-wook con "Oldboy" o los imprescindibles Roman Polanski ("La novena puerta"), Terrence Malick ("To the Wonder") o Woody Allen ("El sueño de Casandra").

También "Tesis", de Amenábar, y "Hola,¿estás sola?", de Icíar Bollaín, y la producción internacional del español Nacho Vigalondo "Colossal", protagonizada por Anne Hathaway.

Además, todos los domingos de junio, habrá películas galardonadas en certámenes internacionales y nacionales como Cannes, Berlín o el propio festival Sundance en Utah, en el ciclo "10 joyas premiadas", con cintas como "El salario del miedo" (Henri-Georges Clouzot, 1953), Palma de Oro en Cannes; "Profesor Lazhar" (Philippe Falardeau, 2011), u "Hotel Rwanda" (Terry Geroge, 2004), ambas premiadas en Toronto.

De Agnès Varda se verá "Sin techo ni ley"; de Eric Rohmer "El rayo verde"; de Jacques Demy "La bahía de los ángeles" y de Claude Chabrol "Inspector Bellamy", todos los martes en la retrospectiva Nouvelle Vague.