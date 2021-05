El presidente del TSX de Galicia: En materia de justicia la pandemia está superada

A Coruña, 31 may (EFE).- El presidente del Tribunal Superior Justicia de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz Castroverde, ha subrayado este lunes que "en materia de justicia la pandemia está superada" en la región, ya que a finales de marzo de 2021 había en trámite en los juzgados gallegos solo un 4 % más de casos que el año pasado.

Así lo ha indicado durante la presentación de la Memoria de la Actividad Judicial de los tribunales y juzgados de Galicia correspondiente al año 2020, donde ha avanzado algunos datos del año en curso, todavía provisionales.

Ha detallado que en el primer trimestre de este año disminuyeron los asuntos pendientes con respecto al comienzo del periodo, "lo que demuestra el esfuerzo que se está realizando por parte de todos aquellos que trabajan para la administración de justicia".

Los juzgados y tribunales gallegos recibieron en 2020 un total de 293.692 asuntos, un 11,4 % menos que en 2019. Tanto la entrada como la resolución de casos descendió en todas las jurisdicciones como consecuencia de la crisis sanitaria y la consecuente suspensión de plazos procesales.

El confinamiento y la suspensión de la actividad judicial provocó que los órganos dejasen 167.450 asuntos en trámite, un 7,4 % más que a finales de 2019. "No me satisface, pero creo que dadas las circunstancias el resultado final no ha sido nada malo en absoluto", ha añadido Gómez y Díaz-Castroverde, que ha apuntado que "es mejor que la media estatal, que se eleva al 11 %".

El año pasado se resolvieron en Galicia 278.961 asuntos, lo que supuso un descenso interanual del 14,3 %.

Asimismo, el presidente del TSXG ha puesto en valor que no produjo "ningún contagio" en instalaciones judiciales y ha avanzado que el streaming en los juicios mediáticos "es una herramienta que se va a quedar aunque pase la pandemia".

Preguntado por la supresión de derechos fundamentales, ha pedido no caer "en la tentación" de querer desvincularla de la justicia, ya que la sociedad corre el riesgo de caer "en una pandemia peor". "Contra la pandemia de la crisis de derechos fundamentales no hay vacuna", ha recalcado.

Por otra parte, Gómez y Díaz-Castroverde ha apuntado que "es posible que se produzca una avalancha de casos" en lo Social cuando termine la prórroga de los ERTE, aunque han tomado "medidas encaminadas a prever esas circunstancias" y elaboran un plan de actuación para mejorar la situación de estos juzgados.