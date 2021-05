Echenique aplaude el cambio de posición del PSOE respecto a los indultos

Madrid, 31 may (EFE).- El portavoz de Unidas Podemos el Congreso, Pablo Echenique, ha considerado este lunes que "aciertan" quienes piensan que los indultos a los líderes del 'procés' pueden ayudar a mejorar el conflicto territorial en España y en Cataluña. "Es la posición de mi grupo pero no siempre ha sido la del Gobierno", ha precisado.

En rueda de prensa en el Congreso, Echenique ha insistido que esta posición la ha defendido Unidas Podemos desde 2017. "Nosotros seguimos pensando lo mismo", ha subrayado.

Echenique, que no se ha querido explayar sobre este asunto para no "opacar" el proyecto de ley de salud mental que ha presentado en el Congreso, también ha dejado claro que no le sorprenden las críticas de los barones socialistas e históricos dirigentes del PSOE ante la posibilidad de que el Gobierno opte por indultar a los presos del 'procés'.