España no transpondrá el 7 de junio la ley europea de Propiedad Intelectual

Madrid, 31 may (EFE).- La transposición a la legislación española de la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital no se hará efectiva el próximo viernes, por lo que a partir de esa fecha se abre un plazo de gracia de seis meses más que, de no cumplirse, podría suponer una sanción para España.