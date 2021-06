Dani Sordo, a por el triplete en Cerdeña

Redacción Deportes, 1 jun (EFE).- El piloto español Dani Sordo (Hyundai i20) aspira a lograr este fin de semana su tercera victoria consecutiva en el Rally de Italia-Cerdeña, que se disputa de viernes a domingo y al que llega pletórico de moral por el segundo puesto obtenido recientemente en el de Portugal.

Dani Sordo, ahora con Borja Rozada como copiloto, regresa a Cerdeña, donde ha festejado desde junio de 2019 dos de las tres victorias mundialistas de su palmarés.

“Las dos últimas ediciones del Rally Italia Cerdeña me han dado muy buenos resultados. En ambas he conseguido ganar la carrera, que la verdad es que me gusta mucho", resuerda el cántabro.

"Me siento muy cómodo en estos tramos. Además tendré ventaja el primer día por la posición de salida, así que estoy deseando empezar", agrega.

"Fue genial subir al podio en el Rally de Portugal, ahora Borja Rozada y yo llegamos a Cerdeña con el claro objetivo de luchar por la victoria”, señala el piloto de Puente San Miguel.