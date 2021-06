"Paraíso": Un viaje fantástico de aventuras y regresión a los años noventa

Madrid, 2 jun (EFE).- Movistar+ estrena este viernes “Paraíso”, la primera gran apuesta por la ciencia ficción de una serie española, un nostálgico buceo de Fernando González Molina por los años noventa con una trama fantástica protagonizada por niños que van en bicicleta, adolescentes locas por Mecano y padres coraje dispuestos a todo por protegerlos.

Una historia que viaja a la costa levantina de 1992 y que arranca tras la misteriosa desaparición de tres chicas adolescentes que asistieron a una fiesta en la discoteca Paraíso. El hermano de una de ellas y sus amigos, hartos de la ineficacia policial, tratarán de investigar por su cuenta y, montados en sus bicicletas y patinetes, se verán inmersos en una aventura llena de misterio, sucesos paranormales y giros en el guion.

“Es el proyecto que he sentido más propio, más cercano, más yo", cuenta a Efe en una entrevista un emocionado Fernández Molina ("Palmeras en la nieve", "El guardián invisible"), que presentará este viernes la serie en el Festival de Málaga. Quizás porque "habla de personajes que tenían mi edad en el año 92" y de "la adolescencia como un periodo en el que estás bastante perdido" o porque "Mecano y OBK salen en el trasfondo y yo soy un friki" de su música, añade el director.

“Paraíso” (producida por Movistar+ en colaboración con The Mediapro Studios) ha sido un reto para él en muchos sentidos. El primero, el de “no defraudar” al plasmar “la historia tan potente y el universo tan singular” que retrataban los guiones, creados por el propio González Molina, acompañado de Ruth García y David Oliva.

Un universo lleno de iconos, de “mi experiencia viendo "V", o "Verano azul", de cuando compraba los libros de "Elige tu propia aventura" o "Los Hollister" (...) de los bollicaos, de llamar al timbre a un amigo para que baje a jugar, de las bicis", añade. Nostalgia en vena para los nacidos en los 70 y 80.

Pero sobre todo lleno de personajes que hablan de "el amor, la ausencia, la pérdida, la paternidad, la amistad, la lealtad". "De eso habla la serie y eso es universal. A eso nos agarrábamos para que la serie no fuera un artificio de ciencia ficción fantástico sino que tuviera unas agarraderas que tuvieran que ver con cosas que entendía todo el mundo”, agrega el cineasta, quien está convencido de que esta serie hubiera sido imposible hacerla “hace diez años”.

Es hoy, con el actual panorama audiovisual y gracias a que "se han hecho grandes productos que han viajado por el mundo" cuando "creen en nosotros y nos den el dinero y el tiempo suficientes para hacer historias de este nivel”.

UN RESULTADO “SORPRENDENTE”

Pau Gimeno (Javi, en la serie) es el niño desesperado por saber qué le pasó a su hermana Sandra, que desapareció unos días antes del concierto de sus ídolos, Mecano. En su búsqueda lo acompañan María Romanillos (Bea), Cristian López (Álvaro), León Martínez (Quino), Héctor Gozalbo (Zeta) y Patricia Iserte (Olivia).

En una entrevista con Efe todos ellos coinciden en lo sorprendente del resultado final. “(Ver la serie) me ha impresionado muchísimo. Leerla y rodarla ya es muy diferente, pero luego verla con los efectos especiales, con la música, la fotografía… nosotros veíamos el combo pero luego es impresionante, el color es increíble", cuenta Romanillos. Para casi todos ellos, este ha sido el primer proyecto en el que han participado.

El reparto adulto de la serie lo integran Macarena García (la Guardia Civil Paula Costa), Iñaki Ardanaz (Mario) y Gorka Otxoa (padre de Zeta). En opinión de García, la serie va a atrapar a "muchas generaciones diferentes. A la gente joven que no ha vivido esa época y que se va a enamorar de los personajes, y sobre todo la gente adulta y joven que ha podido vivir esa época y van a tener una regresión", apunta la actriz, que en la serie interpreta a la guardia civil Paula Costa.

Una mujer que “tiene un punto de calidez y de mujer cuidadora y empática, pero a la vez es una mujer de acción, llena de valentía, de garra, de fuerza, y que se mueve en un mundo totalmente masculino como es la Guardia Civil del año 1992, cuando la mujer llevaba cuatro años solo pudiendo hacer las pruebas de acceso”.

Tanto para ella como para Ardanaz y Otxoa, también presentes en la entrevista, “Paraíso" es uno de los proyectos más ”especiales” en los que han participado. “Yo desde que la leí, con todo el respeto a todo lo que he hecho, como espectador es la que más ganas he sentido de querer verla”, cuenta Otxoa, que interpreta a uno de los malos de la serie, “el personaje mas alejado que he hecho de mi persona jamás”.

Ardanaz, por su parte, interpreta al padre de Javi y Sandra, que también se empeña desesperadamente en encontrarla fuera de la ley. “Ha sido un reto bastante importante, yo no había trabajado la sensibilidad de esta manera", explica a Efe el actor, quien tuvo que enfrentarse al dolor que siente un padre de perder a su hija.

Paula Escalada Medrano