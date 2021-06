Irene Montero muestra su "máximo respeto" al colectivo LGTBI

Bruselas, 2 jun (EFE).- La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha manifestado este martes su "máximo respeto y cariño" a las organizaciones LGTBI y ha eludido responder si está de acuerdo con que se excluya al PSOE de las manifestaciones del Día del Orgullo, como piden algunos colectivos de la Plataforma Trans.

"Respecto a las movilizaciones por el Día del Orgullo voy a manifestar máximo respeto y cariño a las organizaciones LGTBI, que son las protagonistas de ese día y todas las personas que estamos comprometidas con los derechos de las personas LGTBI estaremos ahí", ha dicho Montero, durante una vista oficial a Bruselas.

La ministra ha expresado su intención de acudir a los actos del próximo 28 de junio: "como siempre, procuraré formar parte de esas movilizaciones. Lo he hecho antes de ser ministra, lo haré cumpliendo, lógicamente, con todas las medidas sanitarias".

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dijo ayer, en cambio, que no sería "ni justo ni inteligente por parte del colectivo LGTBI apartar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de los actos del Día del Orgullo.

La petición de la Federación Plataforma Trans de excluir a la fuerza mayoritaria del Gobierno a las manifestaciones del Día del Orgullo se produjo después de que el PSOE se abstuviera el pasado 18 de mayo, impidiendo tramitar la ley trans impulsada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y otros grupos.

El Ministerio de Igualdad quiere impulsar la ley que incluye el derecho a la libre autodeterminación de género sin necesidad de informe médico o psicológico y se encuentra bloqueada ante las discrepancias con la Vicepresidencia Primera.

"Me hubiese gustado sacar adelante antes esta ley, pero no me voy a levantar de la mesa. Soy optimista con las posibilidades de llegar a un acuerdo (...) y en legar al Orgullo LGTBI de este año con una ley en tramitación", ha dicho la ministra.

Montero se ha reunido esta mañana con la secretaria de Estado de Igualdad de Género, Igualdad de Oportunidades y Diversidad de Bélgica, Sarah Schlitz, y por la tarde lo hará con la comisaria europea de Igualdad, Helena Dali.

"Lo más importante para mi, como ministra de Igualdad de España, es que en Europa necesitamos una poderosa alianza feminista para proteger los derechos de las mujeres, para erradicar la violencia contra las mujeres", ha dicho la dirigente de Podemos.