Un crucero llamado "Fantasía" atracará en el Festival de Cine de Málaga

Madrid, 3 jun (EFE).- Hace unos años, el actor y director vasco Aitor Merino se embarcó en un crucero de lujo junto a su hermana Amaia y sus padres, septuagenarios jubilados, para celebrar sus bodas de oro. Así empezó el rodaje de "Fantasía", un documental sobre la memoria, el paso del tiempo y los afectos que presentará mañana en el Festival de Cine de Málaga.

"Fantasía" era también el nombre de aquel crucero que hacía honor a todos los tópicos de ostentosidad y mal gusto de ese tipo de travesías. "Ese trato como si fueras millonario de postín, esos dorados, las escaleras de diamante", señala Merino (San Sebastián 1972).

Fue un viaje "idílico e inolvidable, en el que parecía que el tiempo se parara", asegura y el documental lo refleja, pero es sólo una pequeña parte, porque de un modo natural la cámara se cansa enseguida de todo ese oropel para adentrarse en la intimidad de los protagonistas, Iñaki Merino y Kontxi Unzueta.

Aitor Merino vive en Madrid desde los 16 años. Saltó a la fama con una película generacional que acaba de cumplir 25 años, "Historias del Kronen" y en 2013 sorprendió a todos con su debut como director, el documental "Asier y yo", codirigido junto a su hermana, en el que se enfrentaba a la complejidad de su relación con un amigo de la infancia devenido etarra.

"Fantasía" está rodada a lo largo de cinco años y la mayor parte transcurre entre las cuatro paredes de su casa familiar, en Pamplona.

Sus padres no tenían ni idea de que aquellas grabaciones terminarían siendo una película, estaban acostumbrados a ver a su hijo con la cámara. De ahí quizá la naturalidad que exhiben, recién levantados, conversando, él en calzoncillos por el pasillo, ella canturreando a todas horas o bailando medio desnuda en el salón.

Merino cuenta que su padre fue delineante en San Sebastián, pero la empresa cerró y la familia se mudó a Pamplona, donde la madre abrió una tienda de ropa y el padre -que de joven fue músico y llegó a tocar con Marisol- un bar con actuaciones en directo.

Ahora, los dos llevan vida de jubilados y cultivan sus aficiones. "Mi madre se dedica a pintar, va a clases de yoga por las mañanas, aprende euskera; mi padre escribe, ha publicado una novela y escribe relatos".

La alegría y la cotidianeidad de esas escenas se entrelaza con la melancolía por el implacable paso del tiempo, evidenciado en las fotografías y cuadros de familiares presentes y ausentes que pueblan las paredes, en los achaques de salud y en la muerte de seres queridos.

La película abre y cierra con una frase que su antepasado más lejano conocido, llamado Juan de Unzueta, dejó escrito en su testamento en 1765: "No lego nada por no tener de qué".

"Es un documento que guarda la familia mi madre del registro civil", explica Merino, enternecido por el descubrimiento. "Me dan ganas de mandarle un mensaje en el tiempo diciéndole que no se preocupe por no dejar nada porque nos ha dejado todo, que es la vida, gracias a él estamos vivos".

Al mismo tiempo, dice sentir cierto "vacío y responsabilidad" por el hecho de no haber tenido hijos, ni él ni su hermana. "Aún puedo teóricamente procrear pero no sé si seré padre, tal vez abuelo de mis hijos. Como todo intento de permanecer en la memoria de alguien es un intento a la desesperada y creo que condenado al fracaso tarde o temprano".

Merino hace hincapié en que "Fantasía" ha sido un trabajo de equipo, con su hermana Amaia y Ainhoa Andraka como coguionistas y ésta última también al frente del montaje, uno de los mayores desafíos, con más de 200 horas de grabaciones.

"Dar estructura a una película en la que el conflicto es el paso del tiempo es un trabajo importante", señala. Un tiempo que transcurre dulce y sosegado pero sin compasión.

