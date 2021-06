Carlos Bardem: “Me asombra lo barato que sale en este país corromperse”

Madrid, 3 jun (EFE).- El actor y escritor Carlos Bardem se asombra de "lo barato que sale en este país corromperse", de ahí que le haya sido muy fácil elegir el tema de "El asesino inconformista", una narración –ya disponible en las librerías– en la que conjuga la novela negra, la sátira política y la denuncia social a través de un antihéroe "un poco psicópata".

"Cospedal y compañía me están haciendo sin quererlo promoción del libro", dice riendo a EFE el autor (en referencia al caso Kitchen) en una entrevista en su casa. Mientras ojea la novela señala, ahora más serio, que "la corrupción en este país no tiene nombre": "No se cuenta la cantidad de miles de millones de euros que los españoles perdemos a causa de la corrupción, para que al final salga impune todo el mundo", agrega.

"El asesino inconformista" (Plaza & Janés) es la historia de un antihéroe, Fortunato, un asesino que no se conforma, que elige a sus víctimas, que asesina corruptos, que encuentra en una ciudad como Madrid un ecosistema perfecto para ampararse, esconderse y hacer su trabajo. Y, al mismo tiempo, es una gran historia de amor, la historia de una pareja, Fortunato y Claudita, su gran amor.

Una de las razones por las que cree que este libro va a sorprender al lector es por el papel de su protagonista. "La historia está contada desde el punto de vista de un psicópata que tiene unos argumentos sólidos para hacer lo que hace", asegura.

"Fortunato es un asesino a sueldo, culto, elegante, que se dedica a matar a gente que él realmente quiere, por lo tanto, no acepta cualquier encargo. Tiene ciertas habilidades muy bien valoradas a la hora de elaborar el crimen porque lo hace sin dejar rastros violentos, como si hubiera sido fruto del azar", argumenta el actor.

Con esta perspectiva, a Bardem (Madrid, 1963) le interesaba ahondar también en la educación sentimental de un asesino y cómo por Claudita, su amor, estaría dispuesto (o no) a sacrificar todo. "Cuando se le encarga que elimine a una política corrupta, Fortunato recuerda su infancia y juventud, cómo se sintió crecer en la violencia y qué hizo para controlarla y usarla, según él, en beneficio propio y de los demás".

En este sentido, el protagonista también "es un misántropo, es un hombre que pese a matar, a lo único a lo que aspira es a vivir en paz con la mujer a la que ama. A vivir bien".

A pesar de que no está basado en un personaje real, como pudiera estar Pedro Blanco, protagonista de su anterior novela "Mongo Blanco" (2019), el escritor señala que "podría ser el reflejo de cualquier persona que quiera acabar con la corrupción": "Si no es un personaje real, poco le falta -ríe-, éste tiene que cumplir la condición de ser verosímil para enganchar al lector".

Según Bardem "El asesino inconformista", su quinta novela y séptimo libro, nació hace más de dos años dada "la necesidad de explorar el mundo de la política con ironía y sátira", aunque con la actualidad política del país "podría haberse escrito anoche", declara. "Como dice Fortunato en algún momento de la novela, él adivina cuál va a ser su próximo encargo solo viendo los telediarios. He querido trasladar eso a la novela", afirma.

El autor podría hacer "una saga completa sobre Fortunato gracias a la actualidad”, pero "por el momento" descarta esa idea, ya que prefiere centrarse en otro tipo de género para su próxima novela: "Ya tengo parte de ella, siempre estoy escribiendo, y no tiene nada que ver con esta, aunque quién sabe si algún día rescataré a Fortunato", incide.

A pesar de que la interpretación es lo que le más le llena (tiene varios estrenos de películas y series pendientes, y otros proyectos por empezar a rodar) se define más como lector que como cinéfilo, y piensa que mil palabras valen más que una imagen, de ahí que elija siempre el libro antes que la película. Sin embargo, reconoce que le gustaría llevar a la pequeña pantalla esta novela.

"Veo que la historia quedaría mejor que si fuera película, ya que las series te dan la posibilidad de contar más (…) Tengo en mente algunos candidatos para Fortunato, pero para empezar hay que encontrar distribuidora y productora", termina riendo.

Silvia García Herráez