Nadal festeja su cumpleaños, Alcaraz su sueño

París, 3 jun (EFE).- Cuando es 3 de junio, Roland Garros enciende velas, las de Rafa Nadal que suele festejar su cumpleaños sobre la tierra batida parisiense, en esta ocasión con una clasificación para tercera ronda, la misma en la que se metió Carlos Alcaraz, el hombre designado para seguir sus pasos.

Este viernes buscan el pase a octavos Pablo Carreño, frente al estadounidense Steve Johnson, y Alejandro Davidovich, contra el noruego Casper Ruud, en el cuadro masculino, mientras que Paula Badosa lo perseguirá frente a la rumana Ana Bogdan en el femenino.

A cada vela nueva que sopla el mallorquín, más crece la esperanza de su país sobre el murciano, porque cuanto más cerca está el fin del primero más necesaria es la eclosión del segundo.

Por ahora, Alcaraz puede tener paciencia, porque Nadal prosigue con paso firme por el circuito, con buenas sensaciones para sumar su título número 14 en París, el 21 grande en su carrera, más que ningún otro.

Contra el francés Richard Gasquet cubrió el expediente, una victoria plácida contra su rival favorito, al que ha ganado en los 17 duelos disputados, más que a ningún otro de los que nunca le ha derrotado.

Es casi un ensañamiento frente a un "amigo" que dio sus primeros pasos en el tenis a la vez, 15 días más joven, ambos prometidos a una rivalidad franca que el tiempo demostró que no era posible, porque el galo no siguió la estela del español.

El partido comenzó con un 6-0 del español y parecía que iba a seguir igual, pero con el 5-2 dejó escapar una bola de set y Gasquet despertó, para lograr igualar el parcial a 5.

Acabó ahí el sesteo del español y logró salvar la segunda manga, el trigésimo set consecutivo que endosaba a Gasquet, a quien ha ganado los 17 duelos disputados, más que a ningún otro rival que no ha conseguido vencerle en ninguno.

NORRIE PRÓXIMO RIVAL

Nadal buscará en dos días el pase a octavos contra el británico Cameron Norrie, 45 del ránking de 25 años, que nunca ha superado la tercera ronda de un grande, y que venció al sudafricano Lloyd Harris por 4-6, 6-3, 6-3 y 6-2 y que ha perdido los dos duelos anteriores contra el español, ambos este mismo año, en el Abierto de Australia y en Barcelona.

Si la clasificación de Nadal se daba por descontada, la de Alcaraz era menos evidente, aunque el murciano está levantando ya unas expectativas elevadas en París.

El jugador de 18 años y 39 días venció con contundencia al georgiano Nikoloz Basilashvili, 6-4, 6-2 y 6-4, para convertirse en el jugador más joven en la tercera ronda de París desde 1992.

Y el más joven en alcanzar esa fase en un Grand Slam desde que Nadal lo hiciera en el Abierto de Australia de 2004 con algo menos de 18 años.

Aunque Basilashvili no es un tenista puntero, acaba de derrotar al suizo Roger Federer en pista dura en Doha, donde ganó el torneo, y partía como favorito 28, pero apenas tuvo oportunidades ante el juego agresivo del benjamin del torneo.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero parece más preocupado por sucumbir a su propia ansiedad que por los rivales, tal es la confianza que tiene en su propio tenis.

"No me sorprende la actuación que he mostrado en pista, sé de mis capacidades, confío mucho en mi, este nivel y carácter lo puedo mostrar siempre en los partidos, es una virtud que tengo y la estoy sacando ahora en los partidos, es algo que puedo sacar siempre", aseguró.

En el duelo contra el georgiano, pareció mantener un diálogo consigo mismo para calmarse.

Alcaraz tendrá una tarea complicada para pasar a octavos, el alemán Jan-Lennard Struff, que se deshizo de un especialista en la polvo de ladrillo, el argentino Facundo Bagnis por 7-5, 7-6(1) y 6-4.

